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11 марта • обновлено в 10:07
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Путин признался, как лично называет Трампа

1.7т
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Президент России Владимир Путин признался, что называет своего американского коллегу Дональда Трампа просто Дональдом.

Однако это вовсе не по-дружески, а потому что тот тоже своеобразно обращается к нему. Об этом он рассказал в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он меня Владимиром называет, я его Дональдом", – заявил глава РФ.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

tass.ru

В связи с этим ведущий Андрей Ванденко подчеркнул, что за годы правления Россией Путин общался с четырьмя президентами США, и попросил поделиться, с кем из них ему "било наиболее комфортно".

"Мне сейчас, знаете, трудно сказать. У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения", – ответил глава РФ.

При этом журналист все же отметил, что с Обамой у российского лидера общение не сложилось.

"Ну, полетело – не полетело. У меня были добрые отношения с Бушем", – заявил на это Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп отказался приехать на празднование юбилея Победы в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Россия
Тег
президент
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фил филька
фил филька
отношения равных
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
фил филька, ну да, равных! Не смеши, к\о\з\л\и\н\а. Путлеряке до Трампа как амебе до Энштейна. Донецк, Украина.
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