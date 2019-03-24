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Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

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В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

По данным NoticieraDigital, в страну прилетели 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил РФ, генералом Василием Тонкошкуровым.

Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза. В сети появились фото и видео с летного поля, а также группой людей возле самолетов.

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Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

twitter.com/guidoolimpio

Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

twitter.com/guidoolimpio

Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

twitter.com/guidoolimpio

Отметим, официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов или военных не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, лайнеры прилетели в Каракас из Сирии через Дакар.

Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

twitter.com/Webinfomil

Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

twitter.com/Webinfomil

Напомним, 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

Подачу электроэнергии в стране полностью восстановили только 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
ВенесуэлаКаракас
Теги
Россияфотографиивидеочастные военные компании (ЧВК)
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