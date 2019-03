Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

По данным NoticieraDigital, в страну прилетели 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил РФ, генералом Василием Тонкошкуровым.

Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза. В сети появились фото и видео с летного поля, а также группой людей возле самолетов.

Отметим, официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов или военных не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, лайнеры прилетели в Каракас из Сирии через Дакар.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05