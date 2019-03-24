Путин прислал в Венесуэлу своих солдат: фото и видео

В международный аэропорт Майкетии (Каракас) в Венесуэле в субботу, 23 марта, прибыли два российских военно-транспортных самолета Ил-62 и Ан-124 с военными на борту.

По данным NoticieraDigital, в страну прилетели 99 российских военнослужащих или же бойцов частных военных компаний во главе с начальником Главного штаба Сухопутных сил РФ, генералом Василием Тонкошкуровым.

Кроме того, Ан-124, по некоторым данным, перевез 35 тонн неизвестного груза. В сети появились фото и видео с летного поля, а также группой людей возле самолетов.

twitter.com/guidoolimpio

twitter.com/guidoolimpio

twitter.com/guidoolimpio

Отметим, официально Минобороны России сообщения о прибытии в Венесуэлу самолетов или военных не комментирует.

Исходя из данных авиатрекеров, лайнеры прилетели в Каракас из Сирии через Дакар.

twitter.com/Webinfomil

twitter.com/Webinfomil

Hoy #23Mar llegaron al aeropuerto de Maiquetía una comitiva de 99 militares rusos, al mando del ministro de la Defensa del país mayor gral Vasilly Tonkoshkurov. Fueron recibidos en rampa presidencial por la VA Marianny Mata #MaduroRegime @marcorubio pic.twitter.com/4plFmxjazM — RT Noticias Venezuela (@RTnoticiasVE) 24 березня 2019 р.

Altri russi in Venezuela. Si parla di 100 uomini guidati da generale Vasily Tonkoshkurov. Forze speciali o contractors. Via Defence Blog and CNW. pic.twitter.com/xUdVxd8a05 — guido olimpio (@guidoolimpio) 24 березня 2019 р.

Напомним, 13 марта парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длились с 7 марта.

Гуайдо внес запрос о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждал, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

Подачу электроэнергии в стране полностью восстановили только 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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