Как Путин решил покончить с географической русофобией и дать миру новый, правильный глобус. Зачем Путину нужна первая мировая картографическая война.

Покончив с историей Путин принялся за географию. На заседании попечительского совета Русского географического общества, президент России дал поручение географам составить новый атлас мира. В помощь географам были приданы Росреестр и Министерство обороны. Ведомство Шойгу, помимо всего прочего будет, видимо, контролировать продвижение путинского глобуса по странам и континентам.

Новости Удивительная способность так ничего и не понять

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки", - предъявил обиду Путин. И заявил, что впредь обидчикам спуску не будет: "Попустительствать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе".

Особенно Путина беспокоит Антарктида, "где имена, данные первооткрывателями континента, Лазаревым и Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота". В частности, президент России потребовал вернуть острову Смит русское название Бородино, а остров Левингстон перекрестить в Смоленск. Неважно, что, например, остров Левингстон был открыт английским капитаном Уильямом Смитом в 1819 году, а наш Беллинсгаузен лишь два года спустя рассказал о существовании этого острова, и сказал, что его зовут Смоленск. Причем, ради сохранения памяти о вкладе русских путешественников в освоение этого участка планеты соседний пролив на всех картах мира именуется Смоленским…

Это все, конечно, пустяки. Путин ясно сказал, что Антарктида это только начало. Речь идет об исправлении неправильных, антипатриотических названий по всему глобусу. Впрочем, борьбу с географической русофобией можно начать с той же Антрактиды. Причем, не размениваясь на мелочи. Зачем нам это вот греческое "Антарктида", данное к тому же каким –то шотландцем Бартоломью? Надо восстановить исконное имя "Льдинный материк", данное Беллинсгаузеном и Лазаревым.

Тут, правда, есть некоторые проблемы. Открывая данный ящик Пандоры, Путин, возможно, сознательно дал старт восстановлению историко-географической справедливости не только по отношению к ущемленным правам русских путешественников, но и к географам иных стран и народов.

Не стоит удивляться, если на картах, изготовленных в скандинавских странах, Россия будет именоваться "Гардарики", то есть "страна острогов". Греция непременно выпустит свой глобус, на котором реке Дон будет возвращено исконное имя – Танаис, Днепру вернут название, данное Геродотом – Борисфен. Италия потребует переименовать 8 тысяч городов и рек Европы и Азии в соответствии с картами Птолемея – первого картографа планеты. Египет станут называть "Та Кеми", Балтийское море – кто Варяжским, а кто – Немецким, Каспийское море настоящие русские патриоты должна именовать только Хвалынским, а инородцы могут завистливо дразнить "Гирканским"…

Первая мировая картографическая война, которую пытается развязать Путин, скорее всего, закончится, не начавшись. Просто потому, что путинская Россия становится все более изолированной территорией и всему остальному миру по большому счету уже все равно, что говорят и как именуют острова, города и реки эти странные люди, которые терпят диктатуру полуграмотного ничтожества…