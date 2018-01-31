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Путин принял меры: стало известно, как Россия готовилась к "кремлевскому докладу"

7.3т

Публикация в США "кремлевского доклада", который включает ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина, не повлияет на ситуацию внутри России, поскольку в Кремле заблаговременно приняли меры.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, Путин предвидел такое развитие ситуации еще в 2014 году.

"В конце 2014 года Владимир Путин издал очень интересный указ, которым обязал чиновников не иметь счета за границей и вернуть детей для обучения в российских вузах. Он предполагал, что этим может закончиться. А сейчас – кто не спрятался, я не виноват", - пояснил он.

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"Что касается олигархов – там частные деньги, то о своем кооперативе "Озеро" Владимир Владимирович уже позаботился. Россия только за 2017 год купила больше 100 тонн золота – перевела часть активов. Чьи это активы – я думаю, кооператив "Озеро" перевел свои активы в золото, и оно сейчас хранится в РФ", - рассказал Жданов.

Также, по словам эксперта, Путин готов к внутреннему противостоянию.

"Для тех, кто будет недоволен – есть Росгвардия, 400 тыс. человек", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стала известна сумма первых потерь олигархов РФ в результате публикации "кремлевского доклада".

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Санкции против РоссииХолодная война между Западом и РоссиейОбозреватель TVЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
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