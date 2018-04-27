Путин приказал переписать Атлас мира

Президент России Владимир Путин поручил переписать Атлас мира, якобы искажающий "историческую и географическую правду" об истинных названиях объектов.

"При самом активном участии РГО предлагается подготовить новый российский Атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться", – сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества, передает ТАСС.

Приказ Путин отдал Росреестру, экспертам РГО и Министерства образования. Министерство должно "обеспечить доступность своих картографических материалов для составителей атласа и в целом для путешественников, туристов, автолюбителей".

По словам Путина, гриф секретности на многих картах "устарел и выглядит архаично", а проблема названий географических объектов нуждается в особом внимании.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки", - сказал он.

Президент РФ привел в пример Антарктиду, где топонимы, выбранные первооткрывателями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, "почти вышли из оборота".

"В 2020 году мы будем праздновать юбилей открытия Антарктиды, а это было сделано именно русскими мореплавателями. Примеры замещения названий - не только в далекой Антарктиде. Есть примеры здесь вот поближе. Не буду сейчас на этом останавливаться. В свободном доступе - лишь иностранные, где, как правило, фигурируют вторичные имена географических объектов", – пожаловался он.

Путин также добавил, что Кремль якобы никому ничего не собирается навязывать, но не реагировать "не имеет права". Минобразования РФ должно утвердить концепцию в ближайшее время.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Путин рассказал о том, кто создавал сверхоружие, назвав его "мощнейшим в мире".