Путин прикарманил землю в Крыму: в чем суть скандального решения

Карина Бондаренко Мир 16:32, 26.04.2020 Обновлено: 18:36, 26.04.2020

Президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

Теперь у граждан иностранных государств есть год, чтобы продать свои участки в Крыму и Севастополе. В противном случае они будут "национализированы", пишет "Коммерсантъ".

Путин внес поправки в президентский указ от 2011 года, который определяет перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками.

Владимир Путин
ТАСС

Согласно документу, теперь иностранцам запрещено владеть землей во всех районах Крыма, кроме трех, которые не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. В обновленный перечень приграничных территорий внесены Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь и восемь из десяти муниципалитетов Севастополя.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у населения бесплатные пляжи. Теперь под застройку отдали пляж "Эврика" под Алуштой.

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