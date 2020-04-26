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26 апреля • обновлено в 17:41
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Путин прикарманил землю в Крыму: в чем суть скандального решения

4.7т
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Президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

Теперь у граждан иностранных государств есть год, чтобы продать свои участки в Крыму и Севастополе. В противном случае они будут "национализированы", пишет "Коммерсантъ".

Путин внес поправки в президентский указ от 2011 года, который определяет перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Согласно документу, теперь иностранцам запрещено владеть землей во всех районах Крыма, кроме трех, которые не граничат с Украиной и не имеют выхода к Черному морю. В обновленный перечень приграничных территорий внесены Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь и восемь из десяти муниципалитетов Севастополя.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в аннексированном Россией Крыму местные "власти" продолжают отбирать у населения бесплатные пляжи. Теперь под застройку отдали пляж "Эврика" под Алуштой.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Какелы, вам не понять, что родиной не торгуют?
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Закон есть закон .
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Гутко Володимир, Так писали, что в России продажа земли вообще иностранцам запрещена независимо от того где она находится - в приграничных или морских участках или нет.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Нех@ра пр@дажным побирушкам здесь делать
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