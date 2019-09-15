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15 сентября • обновлено в 09:30
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Путин пригрозил сбивать самолеты Израиля: что не поделили

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Россия намерена сбивать израильские военные самолеты в случае, если эта страна попытается проводить свои операции против сирийских военных.

Об этом пишет издание Jerusalem Post. Отмечается, что истребители могут быть сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400.

При этом журналисты обращают внимание на то, что спор между Израилем и Россией относительно авиаударов в Сирии длится уже давно.

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Истребители Израиля

Истребители Израиля

Иллюстрация

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, хозяин Кремля дал ему понять, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели России – содействовать режиму Башара Асада.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилось пояснение, как сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир Путин Биньямин Нетаньяху
Место
Россия
Тег
Новости России
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Podyu Roman
Podyu Roman
Поменяйте название фотографии. Сушек на вооружении Израиля нет.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Уже один раз сбивали,свой самолет сбили с идиотами на борту.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Шо? Опять? Забыл небось, чем закончилась попытка СССР повоевать с Израилем?)) А насчет хваленого С400 то по своим он стреляет неплохо. Последняя попытка сбить израильский самолет закончилась зашкваром собственного ИЛ. Тогда все ватные боты, целый месяц это событие обмывали :)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Юг Руси, только после вас, ватное чучело.
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Юг Руси
Юг Руси
Бешенство Ватки, иди лечись от бешенства ))))))))
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