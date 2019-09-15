Путин пригрозил сбивать самолеты Израиля: что не поделили

Россия намерена сбивать израильские военные самолеты в случае, если эта страна попытается проводить свои операции против сирийских военных.
Об этом пишет издание Jerusalem Post. Отмечается, что истребители могут быть сбиты российскими самолетами или зенитными установками С-400.
При этом журналисты обращают внимание на то, что спор между Израилем и Россией относительно авиаударов в Сирии длится уже давно.
Истребители Израиля
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Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента РФ Владимира Путина игнорировать операции Израиля в Сирии. Однако, хозяин Кремля дал ему понять, что его страна не позволит наносить никакого вреда военным сирийского режима, так как это противоречит цели России – содействовать режиму Башара Асада.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилось пояснение, как сирийский диктатор Башар Асад использовал главу РФ Владимира Путина в противостоянии с Турцией и США.
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