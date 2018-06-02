Новость из США. Подготовка к вероятной встрече Трампа с Путиным.

Газета Уолл-Стрит Джорнал, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом Доме, сообщила, что Белый Дом ведет подготовку встречи Трампа с Путиным. Организацией такой встречи, как сообщается, уже в течение нескольких месяцев занимается посол США в России Хантсман. Тем не менее, по сообщению источников газеты, организация встречи пока находится на ранних этапах, обсуждаются возможные время и место встречи.

В то же время газета напоминает, что Трамп во время телефонного разговора с Путиным 20 марта пригласил его в Белый Дом, что впоследствии подтвердили помощник Путина Ушаков и министр иностранных дел Лавров.

Путин был в Белом Доме в последний раз в 2005 году, куда его приглашал президнет Буш-младший. В 2010 году в Белом Доме был принят Медведев, тогда номинально бывший президентом России. Начиная с 2013 года, после того, что в Россию сбежал Сноуден, официальных встреч президентов США и России не происходило. Начиная с этого времени Обама встречался с Путиным только в кулуарах различных саммитов и в кулуарах Генассамблеи ООН. Трамп провел в 2017 году две неофициальных встречи с Путиным в кулуарах саммитов G20 и АТЭС.