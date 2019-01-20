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''Путин придет за вами'': Европе ярко напомнили о войне в Украине

1.6тЧитать материал на украинском

В сети показали, как жителей Европы необычным образом предупредили о возможных последствиях войны в Украине.

Снимками транспаранта, который появился в столице Великобритании Лондоне, поделилась в Facebook украинка Татьяна Фролова.

"Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!" – гласит плакат.

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Лондон

Лондон

Facebook Татьяна Фролова

Пользователи в комментариях поддержали подобную инициативу, подчеркнув, что большинство жителей европейских стран не осознают опасности, которая им грозит. "Не знают люди и знать ничего не хотят!", "Такие бы плакаты от ВР до Лондона по всему пути следования!" – написали в комментариях.

''Путин придет за вами'': Европе ярко напомнили о войне в Украине
''Путин придет за вами'': Европе ярко напомнили о войне в Украине

Многие отметили также и героизм украинских воинов, которые защищают родную страну. "Только не будет этого! Украина закрыла собой цивилизованный мир и выстоит!", "Не придет. Украинский солдат не победим!" – выразили слова поддержки под фото.

''Путин придет за вами'': Европе ярко напомнили о войне в Украине
''Путин придет за вами'': Европе ярко напомнили о войне в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть привел в восторг немецкий деликатес, название которого, на первый взгляд, переводится как "филе из Путина по-б*ндерски".

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Великобритания
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
мощно ,блядь.
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Ипаные украинские бараны, как же вы уже задрали", снова подумали европейцы.
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