"Путин - преступник": республиканцы раскритиковали Трампа из-за поздравлений

Председатель Юридического комитета американского сената, член Республиканской партии Чак Грассли раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

"Я думаю, что Путин - преступник. То, что он сделал в Грузии, Украине, Балтии, Лондоне, отравляя людей активным нервным газом, это преступный акт. Я бы не разговаривал с преступником", – заявил Грассли, передает The Hill.

Отмечается, что комментарий Грассли является одними из самых мощных среди республиканцев.

Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что переизбрание Путина было обманом.

"Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране: кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов", – отметил Макконнелл.

По его словам, будь он на месте Трампа, то звонок Путину не стал бы приоритетом.

"Однако президент может позвонить тому, кому хочет", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Белый дом заявил 19 марта, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным касательно его победы на выборах. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не стоит считать недружественным шагом.

Позже, все же состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого обсуждалась сирийская проблема и внутриукраинский кризис.

После этого сенатор от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что Трамп оскорбил каждого россиянина, поздравляя диктатора.