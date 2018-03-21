УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Путин - преступник": республиканцы раскритиковали Трампа из-за поздравлений

Читать новость на украинском

Председатель Юридического комитета американского сената, член Республиканской партии Чак Грассли раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление российского лидера Владимира Путина с победой на выборах.

"Я думаю, что Путин - преступник. То, что он сделал в Грузии, Украине, Балтии, Лондоне, отравляя людей активным нервным газом, это преступный акт. Я бы не разговаривал с преступником", – заявил Грассли, передает The Hill.

Отмечается, что комментарий Грассли является одними из самых мощных среди республиканцев.

Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что переизбрание Путина было обманом.

Новости
Устроил допрос: Трамп разъярен утечкой о поздравлении Путина

"Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране: кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов", – отметил Макконнелл.

По его словам, будь он на месте Трампа, то звонок Путину не стал бы приоритетом.

"Однако президент может позвонить тому, кому хочет", – добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Белый дом заявил 19 марта, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным касательно его победы на выборах. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это не стоит считать недружественным шагом.

Позже, все же состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, в ходе которого обсуждалась сирийская проблема и внутриукраинский кризис.

После этого сенатор от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что Трамп оскорбил каждого россиянина, поздравляя диктатора.

Читайте все новости по теме "Выборы президента России" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента России
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
СШАВашингтон
Поделиться в Facebook

Наши блоги