"А какую роль играет Русская православная церковь?" – часто спрашивают меня на моих лекциях. В качестве ответа мне следовало бы продемонстрировать вот эту картину из детской библиотеки города Тулы, написанную Александром Немцовым, членом Союза художников России.

Путин представлен в роли главного Бога, который изображен выше Иисуса Христа, Святой Девы Марии и церковных иерархов. Справа на картине – флаг партии Путина. Я вам пока не признаюсь, какую спасительную молитву я прошептал, когда увидел всё вот это.

При том, что сама эта картина представляет собой лишь весьма условный, символический ответ на вышеупомянутый вопрос, тем не менее, в некотором смысле всё именно так и есть: церковь и Кремль очень тесно связаны друг с другом, обе организации возглавляют выходцы из КГБ СССР, РПЦ МП "освящала" оружие для войны в Чечне и Украине, небольшая церковь открыта прямо в резиденции КГБ, действуя синхронно с Кремлем, РПЦ МП открыто разжигает ненависть к представителям ЛГБТ-сообщества, которые считает "больными людьми".

От всего этого следует полностью отделять один весьма позитивный феномен, многие люди искренне пришле к вере и стараются жить по христианским законам. Правда, число таких людей очевидно невелико.