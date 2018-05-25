УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Путин предрек невиданный миром кризис

9.4тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин предрек экономический кризис, "с которым мир еще не сталкивался".

Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА "Новости".

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", - сказал Путин.

По его мнению, нужно строить экономику доверия, чтобы этого не произошло. Кроме того, угрозой он назвал новые формы протекционизма.

Новости
"Плохой сценарий": Путин посмеялся над российскими футболистами перед ЧМ-2018

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизмы, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие, как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассказал, собирается ли уходить после окончания президентского срока.

Читайте все новости по теме "Мировой финансовый кризис" на Обозревателе.

Темы
Мировой финансовый кризисКризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
27
43
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Иванов Сергей
Иванов Сергей
Путин бог
Ответить
0
0

Наши блоги