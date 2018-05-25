Путин предрек невиданный миром кризис

Президент России Владимир Путин предрек экономический кризис, "с которым мир еще не сталкивался".

Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА "Новости".

"Пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен. Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался", - сказал Путин.

По его мнению, нужно строить экономику доверия, чтобы этого не произошло. Кроме того, угрозой он назвал новые формы протекционизма.

"Если прежде в ходу были классические формы протекционизмы, что, конечно, тоже вызывало сожаление, но все-таки: такие, как дополнительные импортные пошлины, технические требования или скрытые субсидии, то сегодня речь идет о новом издании протекционизма — об использовании очевидно надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности. Для чего? Для подавления конкурентов или вымогательства уступок", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин рассказал, собирается ли уходить после окончания президентского срока.