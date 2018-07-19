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Путин предложил Трампу провести референдум на оккупированной части Украины - Bloomberg

13.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой США Дональдом Трампом предложил организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.

Как утверждает Bloomberg, Путин сказал российским дипломатам, что он сделал предложение Трампу на саммите провести референдум, чтобы "помочь разрешить конфликт на востоке Украины, но согласился не публиковать этот план публично, чтобы президент США мог его рассмотреть".

Владимир Путин и Дональд Трамп

"Предложение Путина потребует голосования, проведенного под эгидой международного сообщества жителями сепаратистских территорий по их статусу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что российский президент сказал об Украине на саммите, отметив только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут работать", - сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин заявил: "Мы провели референдум в Крыму". Позже его слова вырезала из документа пресс-служба.

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Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
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Король Полосок
Король Полосок
Що?! РЕФЕРЕНДУМ?! Нам тут такого не потрібно! Це нехай Путєн у своєму Мордорі референдуми проводить. А в нас країна вільна! Як скаже сонце наше та надія нації Петро Олексієвич Порошенко, так українці і вирішать!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Но вернёмся к теме статьи. А как же Петро Олэксийовыч в переговорах не участвует? Вот у меня в архиве статья от 17 февраля 2017. И там гениальные слова, которые хочется высечь на камне. Итак, цитата. "Мы никогда не позволим кому-то решать нашу судьбу без нашего участия. Любые попытки будут предотвращены миллионами украинцев, которые уже продемонстрировали желание бороться за свою независимость, мы защищаем свою страну и месседж очень простой: никаких решений об Украине без Украины...", - сказал он на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности.
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выборы надо проводить было в чечне а вы бомбили города и села ублюдки.
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