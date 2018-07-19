Путин предложил Трампу провести референдум на оккупированной части Украины - Bloomberg

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой США Дональдом Трампом предложил организовать и провести референдум на оккупированных частях Украины.

Как утверждает Bloomberg, Путин сказал российским дипломатам, что он сделал предложение Трампу на саммите провести референдум, чтобы "помочь разрешить конфликт на востоке Украины, но согласился не публиковать этот план публично, чтобы президент США мог его рассмотреть".

Владимир Путин и Дональд Трамп

"Предложение Путина потребует голосования, проведенного под эгидой международного сообщества жителями сепаратистских территорий по их статусу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что российский президент сказал об Украине на саммите, отметив только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут работать", - сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время совместной пресс-конференции в Хельсинки, Путин заявил: "Мы провели референдум в Крыму". Позже его слова вырезала из документа пресс-служба.