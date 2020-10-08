Путин предложил Армении и Азербайджану прекратить бои и обменяться погибшими

Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджану прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.

Такое заявление российского лидера было обнародовано на сайте Кремля 8 октября по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также Путин пригласил в Москву на 9 октября министров иностранных дел стран, чтобы провести консультации по вопросу обмена погибшими.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", – сказано в заявлении Кремля.

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В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Карта конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в Нагорном Карабахе получили ранения трое российских журналистов-пропагандистов Левон Арзанов, Грант Бадалян и Юрий Котенок. Последний находится в тяжелом состоянии.