Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Мирослав Семенюк Мир 11:07, 10.08.2020 Обновлено: 11:18, 10.08.2020

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в поздравлении.

Путин отметил, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

  • Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

  • Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Результаты выборов президента Беларуси: ЦИК дал первые данные

Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

За 100 дней в Новой Зеландии не было ни одного случая COVID-19: как удалось победить пандемию

Хомчак назначил в Генштаб военного, бросившего свою бригаду на Донбассе, – волонтер

Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси: где находится президент