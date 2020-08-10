Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах.
Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму.
"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в поздравлении.
Путин отметил, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.
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