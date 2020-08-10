МоваЯзык

Топ-темы:

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,6 т.
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко. ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности", – говорится в поздравлении.

Путин отметил, что "это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

  • Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

  • Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

БеларусьПротесты в БеларусиВыборы ПрезидентаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
Поделиться в Facebook
  2. Мир