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Путин пояснил, что сдерживает мир от Третьей мировой войны

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Президент России Владимир Путин заявил, что лишь страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие мировые державы от начала полномасштабной войны.

Такое заявление он сделал во время "Прямой линии" в ответ на вопрос зрителей.

"Мы живём в условиях относительного глобального мира. Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда ведущие державы и заставлял уважать друг друга", - отметил российский лидер.

Владимир Путин

ria.ru

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Отвечая на этот вопрос, он также процитировал выдающегося физика Альберта Эйнштейна.

"Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая, но Четвёртая — точно палками и камнями", - заявил он.

Путин добавил, что российское оружие якобы поможет сохранить установленный паритет между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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