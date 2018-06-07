Путин пояснил, что сдерживает мир от Третьей мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что лишь страх взаимного уничтожения сдерживал ведущие мировые державы от начала полномасштабной войны.

Такое заявление он сделал во время "Прямой линии" в ответ на вопрос зрителей.

"Мы живём в условиях относительного глобального мира. Потому что в мире между ведущими военными державами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда ведущие державы и заставлял уважать друг друга", - отметил российский лидер.

Владимир Путин ria.ru

Отвечая на этот вопрос, он также процитировал выдающегося физика Альберта Эйнштейна.

"Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая, но Четвёртая — точно палками и камнями", - заявил он.

Путин добавил, что российское оружие якобы поможет сохранить установленный паритет между странами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.