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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Путін повернув стару зброю: що це означає?

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким спрощується порядок надання громадянства Російської Федерації "співвітчизникам, які проживають у країнах зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, де відбуваються збройні конфлікти або зміна політичного режиму".

Не потрібно пояснювати, які саме країни – а якщо точно, країну – мають на увазі автори закону і як розширено можуть в Росії трактувати саме поняття "співвітчизники". По суті, в Кремлі через бажання чинити додатковий тиск на Україну вирішили повернутися до спрощеного порядку надання громадянства жителям колишнього Радянського Союзу, від якого відмовилися кілька років тому, пише ВВіталій Портніков для "Радіо свобода".

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Тому що паспорт теж може бути зброєю. Особливо російський паспорт. Нагадаю, що Російська Федерація неодноразово роздавала свої паспорти жителям проблемних регіонів. Так було у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії. Люди, які там мешкають, не мають до Російської Федерації ніякого стосунку. Однак отримали російські паспорти просто на тій підставі, що були громадянами СРСР. А вже потім Росія вирішила, що має повне право їх захищати від тих країн, громадянами яких вони є насправді – Молдови і Грузії.

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Із Україною так вже сталося в Криму: після анексії цієї території її жителі отримали російські паспорти, а Росія – можливість стверджувати, що на півострові тепер живуть її, а не українські громадяни. Але хто сказав, що подібний підхід не може бути застосований до окупованих районів Донбасу? Так, для початку можна почати надавати громадянство тим, хто вже проживає на території Росії, а потім виявиться, що досить з’їздити до найближчого прикордонного райцентру і отримати паспорт у спрощеному порядку. І за кілька років – якщо не місяців – виявиться, що на цій території більшість населення громадяни Російської Федерації і ця країна просто зобов’язана їх захищати від тієї країни, громадянами якої жителі Донбасу є насправді – України.

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Якщо б у Москві не були впевнені в необхідності і можливості реалізувати цей план, ніхто не став би ухвалювати новий закон і повертати російському паспорту його стару перевірену роль кремлівської зброї.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Радіо свобода
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Жопу этой тряпкой подтереть!
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