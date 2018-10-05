Своей краткой репликой на "Российской энергетической неделе" по поводу предателя и подонка Путин обозначил новый подход Кремля к делу Скрипаля. По сути речь идет о фундаментальной смене политической и дипломатической парадигмы. Старая позиция "Мы-то здесь причем?" не дезавуируется, конечно, но плавно сдвигается на второй план. А на первый план выходит новый концепт: "Ведь он же этого заслуживает".

"Вы поступили бы так, как мы"

По сути, основной тезис для своей новой обличительной речи Путин позаимствовал у Велмы Келли из мюзикла "Чикаго", которая оправдывала двойное убийство тем, что "на нашем месте вы поступили бы так, как мы!". Действительно, основной упор теперь делается не столько на том, что Россия не причастна к покушению на жизнь Скрипаля и его дочери, а также к непредумышленному убийству случайной жертвы, отравившейся отходами диверсионного производства, а на том, что Скрипаль недостоин жить, а бомжам вообще нечего шастать по помойкам и таскать оттуда что ни попадя.

Второй, дополнительный, но не менее важный озвученный тезис состоит в том, что "все разведки делают это". Путин пытается резко понизить градус дискуссии, сведя все к "теркам" спецслужб. Общий посыл его высказывания должен быть прочитан, по его мнению, видимо, так: все так делали, всегда так делали, мы как все, зачем такой хайп поднимать? Он сознательно уводит внимание слушателей в сторону от неприятных деталей этого дела, говоря о них подчеркнуто нечленораздельно, и таким образом как бы случайно переставляя акценты. От конкретики он все время стремится уйти к абстрактному морализаторству, претендуя отнять на этом поприще у мусорщика Альфреда Дулитла из "Пигмалиона" лавры "самого оригинального моралиста во всей Англии".

Если высвободить из словесной шелухи "чистый смысл" этого безусловно хорошо спланированного и отрежиссированного президентского экспромта, то обозначатся контуры (неоригинального) предложения, которое Кремль делает Западу: разрешить дело Скрипалей "по понятиям". Парень всех "кинул", любая "семья" удавила бы такого урода, мы были "в своем праве", но напортачили немного, за что "извиняемся", давайте прекращать этот "базар". Создается впечатление, что из Кремля на мир смотрят сегодня как на большой "сходняк", куда съехались воры в законе (без кавычек), чтобы "перетереть" между собой накопившиеся проблемы и принять решения, сообразуясь с воровской моралью. Недаром лексика российского МИДа так сильно обогатилась за последние годы.

Создается впечатление, что Путин безосновательно экстраполирует внутрироссийские реалии, которые кажутся ему совершенно естественными, на весь окружающий мир. Он глубоко убежден в том, что весь этот мир есть один большой "бандитский Петербург", и ведет себя адекватно этому представлению — но не совсем адекватно, если принимать в расчет действительные, а не вымышленные реальности современного мира. Именно поэтому его искренние призывы "разрулить" по понятиям то Грузию, то Донбасс, то Сирию, то дело Скрипалей остаются постоянно не услышанными, что вызывает у него все большее раздражение и заставляет действовать все более агрессивно и нахраписто, постоянно повышая ставки. Ведь ему, возможно, кажется, что "пацаны" мировой политики просто торгуются и набивают себе цену, а он, конечно, не даст им себя "взять на понт".

Диверсия — мать мирового порядка

Новое заявление Путина наводит на мысль, что Кремль заигрался в "войнушку" и не заметил, как переступил сам "красную черту", в чем ранее неоднократно обвинял Запад. Похоже, там действительно не поняли, что именно произошло. Путин тщательно обходит в своей новой парадигме вопрос о том, как именно пытались устранить Скрипаля, сосредоточившись на морально-этических характеристиках последнего. Но для всего мира, как и в случае с Литвиненко, похоже, способ важнее цели. Интересно, как реагировал бы Президент России, если бы агенты ЦРУ решили устранить Сноудена в Москве при помощи грязной ядерной бомбы и заразили бы пару кварталов?

Основной тренд в оценке инцидента в Солсбери после того, как британская полиция опубликовала первые данные расследования и назвала вымышленные имена подозреваемых, может быть обозначен как "два дебила". Только ленивый не оттоптался на морально-психологических и профессиональных качествах предполагаемых российских разведчиков. Не уверен, что эти оценки до конца справедливы. Главное, что необходимо понять о "Петрове и Боширове", если вся всплывающая сегодня информация окажется правдой, — то, что они отнюдь не "штирлицы".

Новости Путин привык брать за глотку

По своим навыкам они не шпионы, а диверсанты, на что обратил внимание Ходорковский, отвечая Кашину. Их учили в условиях войны и ведущихся боевых действий проникать в тыл противника, добираться до цели, взрывать, убивать, уничтожать и с минимальными потерями возвращаться обратно. Так почему они дебилы? Они проникли, доставили, применили и вернулись обратно. Они вообще не должны "париться" по поводу того, будет ли акт диверсии идентифицирован как российский или нет, это не их работа, в условиях войны это никого не интересует; если Россия воюет с Германией и кто-то взрывает мост у немцев в глубоком тылу, то никто в любом случае не подумает, что это сделали марсиане.

Они действовали в Англии, как привыкли действовать в Чечне. А вот почему они действовали в Англии, как в Чечне, — вопрос не к ним, и это как раз и есть тот главный вопрос, ответа на который ждут от Президента России, пока он рассуждает "про подонков и людей". Дело не в том, что покушались на Скрипалей, а в том, что для их устранения провели классическую диверсионную атаку с применением оружия массового поражения, к тому же запрещенного международными конвенциями, рассматривая территорию Великобритании, в отношении которой никто формально не объявлял войны, как театр военных действий. И это не та тема, которую можно "перетереть" между пацанами по понятиям и без серьезных последствий.

Все это было бы смешно.

Второй контрпропагандистский выстрел Кремля из орудия самого высокого калибра тоже оказался холостым. Заявление Путина о шпионе-подонке так же малоубедительно, как и его предыдущее заявления о сугубо гражданских диверсантах. По всей видимости, в том настроении, которое теперь доминирует в общественном мнении, новое заявление вызовет очередной шквал насмешек и издевок. Но в реальности ситуация выглядит тупиковой и угрожающей. Россия фактически объявила войну всему западному миру и ведет ее, рассматривая территорию Европы как поле битвы. Эту войну не спишешь на "терки спецслужб", за нее отвечает политическое руководство страны. С каждым новым убийством, с каждым новым диверсионным актом Путин и его окружение загоняют себя все дальше в угол, выход из которого — полномасштабная мировая война. Все, что говорит и показывает Москва в последнее время, могло бы показаться действительно смешным, когда бы не было так грустно.