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27 сентября • обновлено в 20:02
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Путин постарался? В США резко высказались о скандале вокруг Трампа и Зеленского

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Россия может быть причастна к скандалу с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

Как передает NewsWeek, такое заявление сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента Трампа.

По ее словам, ситуация крайне напоминает скандал с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси, не объяснив конкретно, каким образом.

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Скандал с Трампом и Зеленским: стало известно, кто "предал" президента США

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
США
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Ну йопта, наконец то вспомнили!!! Уверен, Путин уже начал расстраиваться, что его забыли!
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Бугага)) Дерьмократы в сшп заразились каклизмом и стали посмешищем для всего мира)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Если виновата Россия, то почему импичмент Трампу, а не Путину? Нелогично, подскажите кто-нибудь этой дуре.
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