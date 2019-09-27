Путин постарался? В США резко высказались о скандале вокруг Трампа и Зеленского

Россия может быть причастна к скандалу с телефонным разговором президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского.

Как передает NewsWeek, такое заявление сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая начала процедуру импичмента Трампа.

По ее словам, ситуация крайне напоминает скандал с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016 году.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси, не объяснив конкретно, каким образом.

Зеленский и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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