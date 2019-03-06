Путин поссорился с Лукашенко: капитан США назвал причину

Отношения России и Беларуси испортились из-за схожести принципов работы их лидеров.

"Нельзя дружить с крокодилом человеку, но и у крокодила с крокодилом не может быть отношений, потому что они могут друг друга съесть", — высказался об отношениях глав РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах "Апострофу".

По его словам, это касается не только Беларуси, а и Казахстан себя не очень комфортно чувствует.

"Там тоже очень много русскоязычного населения, и там тоже очень переживают. Казахстан сейчас переходит на латиницу, они пытаются как-то отойти от России, а для нее — это большой удар. Все пытаются как-то отделиться от России. Это, как в конце Второй мировой войны, когда все хотели стоять подальше от Гитлера. Так же и сейчас. Он же сказал: "Если нет России, то зачем тогда этот мир?!" И также он сказал: "Я — это Россия!" Получается, что если его не будет, то зачем этот мир, а это — явная угроза всему миру, он угрожает всему миру, и он не просто так это сказал", — добавил Табах.

Он отметил, что считает Лукашенко довольно хитрым лидером.

"Это, наверное, другой народ, я думаю, может, Белоруссия — это и не страна, а один большой партизанский отряд, и там есть несколько предателей. Трудно сказать, я не совсем разбираюсь в нюансах этих культур, и для меня до 2014 года украинцы и русские были совершенно одинаковыми, никакой разницы между этими людьми не было", — сказал Табах.

"Я понял, что россияне — это совершенно другой народ, у них другие ценности. А белорусы, посмотрим, как они себя поведут, но они, конечно, больше зависимы от России. Страны Балтии тоже боятся, но у них другая ситуация", — подытожил он.

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

Лукашенко также заявил, что белорусы не согласны объединяться с Россией, хотя у Москвы и нет намерений поглощать республику.

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