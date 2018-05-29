"Никого не слушает": дипломат указал на важный момент в политике Путина

Экс-посол США в России Майкл Макфол считает, что во время своего нового президентского срока в РФ Владимир Путин вряд ли проведет какие-либо реформы.

Несмотря на слухи о том, что Путин собирается изменить свою политику, пока это не подтвердилось. Об этом Майкл Макфол заявил в своем интервью для "Голоса Америки".

"Когда я был послом, господин Ушаков, его советник по национальной безопасности, всегда напоминал мне об этом, что, в отличие от Медведева, который ограничен системой, Путин ничем не ограничен, он может делать что хочет. Но пока тоже ничто не свидетельствует о возможности", ― заявил Макфол.

Дипломат отметил, что Владимир Путин перестал слушать чьи-либо советы.

"Он сейчас у власти почти два десятилетия. Что происходит, когда человек прекращает слушать людей? Он перестает ставить под сомнение свои решения. Я наблюдаю у Путина, что он не слушает уже никого практически. Я думаю, что нужно начать с Украины (изменения. ― Ред.) ― это было бы очень важно для остального мира. Но я боюсь, что вряд ли он изменится", ― пояснил Майкл Макфол.

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