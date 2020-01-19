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19 января • обновлено в 10:48
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Путин после скандалов на прошлое Крещение сбежал в Берлин

3.6т
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В день Крещения Господнего, 19 января, президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Была озвучена программа мероприятия.

"Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", — сказано в сообщении.

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Путин на Крещение сбежал в Берлин

Путин на Крещение сбежал в Берлин

Пресс-служба Кремля пояснила, что достигнутые на конференции договоренности планируется зафиксировать в ее итоговом документе.

В Telegram-канале "Вы слушали маяк" обратили внимание, что встреча пройдёт в режиме максимальной закрытости. При этом в немецкой прессе, сообщая о конференции, в первую очередь говорят именно о Путине.

Путин на Крещение сбежал в Берлин

Путин на Крещение сбежал в Берлин

Telegram-канал "Вы слушали маяк"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Путин скрыл фото своего купания в проруби после провала в 2018. Российские пользователи разозлились из-за того, что момент не был запечатлен. Некоторые и вовсе предположили, что их обманывают.

  • 19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

  • Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

  • Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Что ни заголовок, то - "шедевр"! ))))))) Пьяные обоссовские макаки )))
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Бланк Семен
Бланк Семен
Юг Руси, да большей бред было сложно написать
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Петров Александр
Петров Александр
Он Алекс, забыл, раб, как хозяйская плеть по спине гуляет. Ничего скоро напомним. Ха-ха
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