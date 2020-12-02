Врачи начали массово увольняться после поручения Путина о масштабной вакцинации от COVID-19

Борис Бондарь Мир 19:07, 2.12.2020 Обновлено: 20:03, 2.12.2020

Президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом "Спутник V".

Об этом сообщило "Интерфакс". Соответствующее поручение правительству Путин озвучил 2 декабря на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

По его словам, в ближайшее время будет произведено около 2 млн доз препарата "Спутник V", что дает возможность начать масштабную вакцинацию населения, в первую очередь врачей и учителей.

"Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели вы приступили к масштабной вакцинации", – сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Чиновница заявила, что на следующей неделе завершаться все подготовительные мероприятия и она доложит о готовности.

"Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе не доложите, а уже начнёте масштабную вакцинацию", – ответил Путин.

В то же время российская журналистка Марина Литвинович сообщила в Facebook, что медики в Москве предпочли бесплатной прививке увольнение с работы.

"В московских поликлиниках начали массово увольняться врачи - из-за обязательной прививки на коронавирус. Врачи не хотят делать прививку, а их заставляют под угрозой увольнения", – написала Литвинович.

В комментариях к посту пользователи подтвердили эту информацию, описывая случаи из конкретных медучреждений.

Относительно же обязательного вакцинирования врачей мнения разделились. Одни поддержали медиков, ссылаясь на неподтвержденную эффективность российских вакцин и связанные с этим риски. Как известно, препарат "Спутник V" не прошел все стадии клинических испытаний и не сертифицирован.

Другие заявили, что сами с нетерпением ждут прививки, а медработникам они просто необходимы, чтобы не подвергать опасности пациентов.

Некоторые предложили не увольняться, чтобы избежать вакцинации, а создавать протестные группы.

В Москве медики увольняются из-за обязательной вакцинации
Facebook Марины Литвинович
Врачи не хотят делать обязательную прививку
Facebook Марины Литвинович
Некоторые пользователи поддержали медиков
Facebook Марины Литвинович
Некоторые в комментариях согласились с обязательностью прививки
Facebook Марины Литвинович
В комментариях люди предложили создать протестные группы против вакцинации
Facebook Марины Литвинович

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