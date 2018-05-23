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Путин поплатится: США готовит мощный санкционный удар по России

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США планируют ввести в отношении России больше односторонних санкций, чем те, которые действуют в настоящее время.

"Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди", - заявил Помпео во время выступления в Конгрессе в среду, 23 мая.

CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года.

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В списке противников США помимо России значатся также КНДР и Иран.

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе готовят санкции против РФ из-за аннексии Крыма.

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Темы
Санкции против РоссииХолодная война между Западом и Россией
Персона
Майк Помпео
Место
США
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