Путин поплатится: США готовит мощный санкционный удар по России

США планируют ввести в отношении России больше односторонних санкций, чем те, которые действуют в настоящее время.
"Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди", - заявил Помпео во время выступления в Конгрессе в среду, 23 мая.
CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом США Дональдом Трампом летом 2017 года.
В списке противников США помимо России значатся также КНДР и Иран.
Майк Помпео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе готовят санкции против РФ из-за аннексии Крыма.
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.