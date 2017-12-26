Путин попал в ловушку на Донбассе: названа главная цель Кремля

Целью нового президентства Владимира Путина является выбраться из украинской ловушки, не потеряв лица.

Об этом заявила исследователь Chatham House Лилия Шевцова в своем материале для "Нового времени".

По ее словам, Кремль сумел, сотрудничая с западным сообществом, одновременно противодействовать его влиянию и использовать ресурсы своего оппонента, разлагая его изнутри.

Однако, пишет автор, за этим следовало новое поражение.

"Аннексия Крыма и война с Украиной, позволив укрепить личный режим Путина, неожиданно подорвали “триаду” — механизм существования самодержавия, который можно определить так: “Быть с Западом, быть внутри Запада и быть против Запада", - написала Шевцова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее была названа дата завершения политической карьеры Путина.