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Путин, помоги! Еще одна страна захотела войти в состав России

8.5т Читать материал на украинском

Непризнанная Южная Осетия хочет стать частью Российской Федерации.

Об это заявил глава "республики" Анатолий Бибилов, передает РИА "Новости". "Президент" отметил, что такие меры нужны, чтобы осетинский народ не был разделен.

"Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации", – полагает Бибилов.

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Он добавил, что осетинский народ, часть которого проживает в России, а другая – в республике, должен объединиться.

При этом он сообщил, что следующим шагом после присоединения к РФ должно произойти объединение Южной и Северной Осетии в один регион. Бибилов уверен, что "если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет". В качестве примера политик привел разделение Южной и Северной Кореи.

Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов

Sputnik

Напомним, 8 августа 2008 года российские войска вторглись в Грузию под предлогом защиты сепаратистов Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов в "Л/ДНР" породило разговоры об абхазском сценарии для Донбасса.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Как обычно, какелы с грузинами считают, что уж они-то имеют полное право на самоопределение, а как же(!), а вот другие народы нет. Решили, что Советский Союз делим? Ну так и сами вы делимы!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Mihailova Kristina, после развала СССР только время показало кто есть друг, а кто предатель и скотина
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Почему бы и нет - мы и так их кормим... это только тупорылая б.ля.дская недострана ок.раина продалась по дешевке
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
каратель свидомитов, класс взорванными пуканами укробиомусора удовлетворен))) сказать больше нечего скоты?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
каратель свидомитов, убогое уё.бище
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филипп филипыч
филипп филипыч
правильно говорит. в объединении сила!
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2 из 5 ответов | показать все
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
филипп филипыч, народная мудрость здесь не при чём. А вот чувак, который не различает между собой объединение и агрессивную войну с аннексией может быть только м.удаком. Причём только полным
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
каратель свидомитов, я сказал следующее: человек (если это человек) с таким ником как у тебя, не может быть интеллектуально полноценен и нравственно здоров
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