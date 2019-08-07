Путин, помоги! Еще одна страна захотела войти в состав России

Непризнанная Южная Осетия хочет стать частью Российской Федерации.

Об это заявил глава "республики" Анатолий Бибилов, передает РИА "Новости". "Президент" отметил, что такие меры нужны, чтобы осетинский народ не был разделен.

"Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации", – полагает Бибилов.

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Он добавил, что осетинский народ, часть которого проживает в России, а другая – в республике, должен объединиться.

При этом он сообщил, что следующим шагом после присоединения к РФ должно произойти объединение Южной и Северной Осетии в один регион. Бибилов уверен, что "если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет". В качестве примера политик привел разделение Южной и Северной Кореи.

Анатолий Бибилов Sputnik

Напомним, 8 августа 2008 года российские войска вторглись в Грузию под предлогом защиты сепаратистов Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов в "Л/ДНР" породило разговоры об абхазском сценарии для Донбасса.

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