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11 ноября • обновлено в 20:02
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Хотят особый статус для Донбасса: стало известно, о чем договорились Путин и Меркель

5.3т
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 11 ноября, провели телефонный разговор, в котором затронули тему войны на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Говорили также об экономическом сотрудничестве и ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что лидеры обстоятельно обсудили Украину и, по утверждению Кремля, подчеркнули необходимость закрепления особого статуса Донбасса. Речь шла, в частности, о разведении сил и средств в районе Станицы Луганская и Золотого, а также начале отвода войск у села Петровское.

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Раскрыта договоренность Путина и Меркель по Донбассу

Раскрыта договоренность Путина и Меркель по Донбассу

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Также был подтвержден настрой на координацию в "нормандской четвёрке", в том числе в плане подготовки предстоящего саммита.

Путин и Меркель также затронули тематику переговоров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

Лидеры высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии. Президент России положительно оценил посреднические шаги Германии, нацеленные на возобновление межливийского диалога и более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы.

При обмене мнениями по ситуации в Сирии была акцентирована важность решения гуманитарных проблем, включая обеспечение возвращения беженцев.

Отмечается, что инициатором звонка стала Меркель.

Меркель позвонила Путину

Меркель позвонила Путину

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили аналогичные темы, подчеркнув важность выполнения Минских соглашений. Тогда беседа также состоялась по инициативе Германии.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Ангела Меркель
Тег
Донбасс
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Особый статус только после взятия вму границы под контроль,никто ничего не будет делать пока граница не у всу
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не будет Украины,жиды договорились.
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Моторола Жив
Моторола Жив
процесс уже не остановить...
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