Донбасс, обмен пленными и транзит газа: Путин обсудил с Макроном Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 17 декабря, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами", – сказано в сообщении.

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Путин обсудил с Макроном Украину

Кроме того, по утверждению российской стороны, главами государств была затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины.

Также Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и Ливии и условились о продолжении двусторонних контактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой было приняты решения в частности о прекращении огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами, разведении войск еще на 3 участках.

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