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28 сентября • обновлено в 18:32
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Путин поедет во Францию хоронить друга: что известно

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Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции и своим другом Жаком Шираком, которая состоится 30 сентября.

Это будет день национального траура во Франции по Шираку. Об этом сообщает Le Figaro.

В церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдет служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других государств. Ожидается прибытие президента Италии Серджио Маттарелла и Конго Дени Сассу Нгессо, ливанского премьера Саада Харири, венгерского премьера Виктора Орбана, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Жак Ширак

Жак Ширак

RT

Также на церемонии будут присутствовать бывшие главы стран Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Кроме того, будут присутствовать представители правительства и послы, а также главы Национального собрания и Сената.

Среди французских политиков Марин Ле Пен подтвердила, что будет присутствовать на церемонии: "Я являюсь председателем первой партии Франции, и вполне естественно, что я иду на похороны бывшего президента республики".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября скончался бывший президент Жак Ширак. Он умер во Франции в возрасте 86 лет.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А кто в мире сегодня не друг Путина??
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Пигин Макс
Пигин Макс
Международная изоляция...
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Бог - в помощь !
Бог - в помощь !
Пигин Макс, о да, это настоящий прорыв российской дипломатии, хоть куда-то вырваться, если уж никуда не зовут, а за остальные прорывы надо бабло выкатывать и не малое !
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пигин Макс, МОЩНАЯ!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А от вас Ющенко или Кравчук?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Григорьев Григорий, Савченко и Сенцов. СУХеС)
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