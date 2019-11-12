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12 ноября • обновлено в 11:38
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Путин отреагировал на предложение Назарбаева о встрече с Зеленским

1.8т
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Президент России Владимир Путин не считает, что переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским целесообразно проводить в формате "встреча ради встречи".

Такое заявление сделал его спикер Дмитрий Песков, передает "РИА Новости". По его словам, Путин сторонник реанимации российско-украинских отношений, но это якобы "нельзя сделать без взаимности со стороны Киева".

"Путин никогда не отказывался от встреч, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи мы все сейчас концентрируемся на подготовке встречи нормандского формата. Для этого должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", – сказал Песков.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"МК"

Кроме того, как отметил Песков, в Кремле приветствуют разведение сил в Золотом и Петровском.

Напомним, перед этим первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что изначально существовало лишь два условия для встречи президентов Украины и России в "нормандском формате", но затем Москва потребовала еще разработать документ, который должен быть подписан на этой встрече.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Песков
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Темнейший определил и сформировал направление движения зели и свiдомо MAHДАйнутой мpaзоты!!!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Разработка документа это же обоюдное обязательство при его подписании, а не условие одной из сторон...
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Только недавно я написал, что никакого смысла в такой встрече нет, и вот Путин решил точно также.
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