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22 марта • обновлено в 17:41
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Путин отправит в Италию военных вирусологов для борьбы с коронавирусом

4.3т
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Президент России Владимир Путин отправит в пострадавшую от коронавируса Италию военных врачей-вирусологов, медицинское оборудование и технику.

Об этом Путин договорился в ходе телефонного разговора с премьером Италии Джузеппе Конте. Беседа состоялась по инициативе российской стороны, сообщает Кремль.

Путин и Конте договорились, что Россия оперативно поставит Италии средства защиты, мобильные комплексы на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции, медицинское и другое оборудование, а также направит несколько бригад российских специалистов в наиболее пострадавшие районы страны.

Поставки будут осуществляться самолетами воздушно-космических сил России. Военные самолеты со специалистами, техникой и оборудованием отправятся в Италию 22 марта, сообщило министерство обороны РФ.

Для этого на военном аэродроме в Московской области уже сосредоточена авиационная группировка из девяти Ил-76, которые были за ночь переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

В Италию отправятся восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом, уточнили в Минобороны РФ. Также к вылету готова группа численностью около 100 человек, куда вошли ведущие специалисты ведомства в области вирусологии и эпидемиологии.

Путин отправит в Италию военных вирусологов

kommersant.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии готовятся к затяжному карантину из-за коронавируса. Местные СМИ пишут, что даже при самом позитивном варианте страна пробудет "на дому" до конца мая.

Ежедневно умирают 500-600 человек, заражаются тысячи. И это только официальная статистика. Сколько людей умирают от высокой температуры, обострения хронических болезней, вызванных коронавирусом – пока подсчитать никто не может.

Италия сейчас занимает второе место после Китая по численности заболевших коронавирусом. Там зафиксировано почти 50 тыс. случаев заболевания, почти 5 тыс. человек скончались.

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Автор
Павел Заяц
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Италия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Россия всегда помогает нуждающимся. Мы же не европейцы!
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коршун федот
коршун федот
Вирусологи путина: https://youtu.be/I352RZvi7lw
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Червоний Данило
Червоний Данило
путЭн играет в дохтор айболита???
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Червоний Данило, ЕЩЕ НЕИЗВЕСНО ЧТО ОН ПРИВЕЗЕТ И ЗАВЕЗЕТ ТУДА , НО ПОКАЗАТЬ МИРУ НА КОСТЯХ СВОИХ КОЦЯПОВ ЧТО ОН КРУТОЙ ОН УМЕЕТ
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