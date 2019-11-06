Путин отправил сотни наемников "Вагнера" на еще одну войну

За последние шесть дней в Ливию прибыли около 200 российских наемников, среди которых есть и хорошо обученные снайперы. Помимо этого в стране засекли ракеты и авиацию России.

Предположительно, речь идет о военных из "ЧВК Вагнера", которую связывают с российским олигархом Евгением Пригожиным. Об этом, со ссылкой на данные трех высокопоставленных ливийских чиновников, пишет New York Times.

"Москва все глубже погружается в войну вооруженных беспилотников в стратегической горячей точке, богатой нефтью, кишащей мигрантами и изобилующей боевиками", — говорится в статье.

"ЧВК Вагнера" и Евгений Пригожин Коллаж

Издание утверждает, что наемники участвуют в различных военных столкновениях на территории Ливии, где сейчас идет гражданская война.

Помимо них, в страну были отправлены несколько самолетов Сухого из РФ. Также в Ливии применяются высокоточная артиллерия и ракетные удары, задействуются силы снайперов из России.

"Привлечение российских наемников, являющееся частью кремлевской кампании по восстановлению своего влияния в регионе, может изменить ход гражданской войны в Ливии", — предполагает издание.

Отмечается, что РФ выступает на стороне лидера ополчения Халифа Хафтара, который базируется в восточной Ливии. Его также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Сторонники считают, что Хавтар лучше других сможет бороться с повстанцами и восстановить авторитарный порядок.

Также известно, что он в течение более пяти лет воюет с коалицией ополченцев из западной Ливии, поддерживающих власти в Триполи. В свою очередь правительство ливийской столицы было создано ООН в 2015 году, его официально поддерживают США и другие западные страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливии врачи забили тревогу из-за ранений пулями, которые мгновенно убивают и не выходят из тела, что характерно для смертоносного оружия российских снайперов. Примечательно, что аналогичные повреждения наносились и террористами "Л/ДНР" на Донбассе.

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