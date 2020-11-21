Путин отправил первые гумконвои в Карабах. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 12:02, 21.11.2020

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило в Нагорный Карабах два первых конвоя с гуманитарной помощью.

Как сообщается на сайте ведомства, одна колонна грузовиков уже прибыла в Карабах, ей осталось пройти 70 километров до Степанакерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первый гуманитарный конвой в составе пяти КамАЗов доставил 45 тонн строительных материалов, что позволит оперативно приступить к выполнению восстановительных работ", – говорится в сообщении.

Также в Карабах выдвинулась и вторая колонна, сформированная в Ростовской области.

Напомним, ранее Россия в нарушение международных норм отправляла "гумконвои" на оккупированный Донбасс. Сразу после этого происходила эскалация конфликта в зоне АТО.

Также на Донбассе были зафиксированы частые случаи отравления детей некачественными продуктами питания из российских "гумконвоев".

Пять КамАЗов загрузили 45 тоннами строительных материалов
mchs.gov.ru
Колонна грузовиков уже прибыла в Карабах
mchs.gov.ru
Гумконвою осталось пройти 70 километров до Степанакерта
mchs.gov.ru

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