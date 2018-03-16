Путин отобрал Крым: друг России выступил с резким заявлением

Турция официально осудила аннексию Крыма Россией и выразила поддержку территориальной целостности Украины.

Данное заявление опубликовано на сайте МИД государства, где отмечается, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права.

"В результате нелегитимного референдума, проведенного в этот день 4 года назад, Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией", — написано в заявлении.

"Мы вновь подчеркиваем, что не признаем положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права, и выражаем поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины", — заявили в МИД.

Отмечается, что Турция будет "внимательно следить за ситуацией в Крыму", и, в частности, "за положением крымско-татарских турок".

Как писал "Обозреватель", ранее в Европейском Союзе заявили, что никогда не признают незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.