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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятельВсе статьи автора

Путин открыто глумился над жертвами катастрофы

6.7т

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью, что "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией". Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал покончить с "демонизацией России" и восстановить связи во многих сферах, где по-прежнему возможно сотрудничество. – ред.

Позиция Юнкера ни для кого не новая. Такие заявления он повторяет при любом удобном моменте. В Италии и Австрии у власти фактически фашистские правительства. Но при всех их горячих чувствах менять политику Евросоюза в целом им не удается. Такой же позиции давно придерживается Венгрия и Греция.

Для меня гораздо более неприятным был позорный визит Макрона в Россию. Даже не Меркель. Она держалась довольно сдержано, и вроде бы ей удалось добиться чего-то и в пользу Украины. Она даже выбила из Путина какое-то заявление, которое можно интерпретировать как его согласие на размещение миротворцев по всей территории Донбасса, вплоть до российской границы. А вот Макрон просто вылизывал Путину задницу как раз в тот момент, когда Следственная комиссия объявила результаты по сбитому над Донбассом Боингу. В присутствии Макрона Путин открыто глумился над жертвами катастрофы. Мол, самолет? Какой самолет? А Макрон ему только подхихикивал.

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Вот год назад, во время визита Путина в Париж, Макрон вел себя совершенно по-другому, очень достойно. Он просто издевался над Путиным и всячески унижал его. Ну, может, чекисты нашли подход и к нему, как в свое время они нашли подход к Николя Саркози. Он тоже начинал с довольно резких заявлений в отношении Путина, а потом после встречи с ним на одном из саммитов тогда еще G-8, это был уже совершенно другой Саркози. Какой-то жалкий и непонятно что лепечущий. Потом он играл важную для Путина роль во время грузинской войны.

Ну, во Франции всегда были сильные позиции еще советского КГБ, и видимо, какая-то неприятная информация как для Саркози, так и для Макрона, была поднята из архивов. Иначе я не могу объяснить, почему так резко менялось их поведение.

Все это неприятно, но гораздо важнее другое. Есть очень резкая позиция Великобритании и США по самому болезненному вопросу. Это не просто санкции, а резкое замораживание активов кремлевской верхушки, которое американцы начали 6 апреля с первой партией в 24 человека. И то, что собираются сейчас сделать англичане (Великобритания намерена проверить происхождение имущества российских олигархов, которые проживают на территории страны. – ред). Но вам не привыкать: уже 4 года в Европе идет борьба за Украину и Москва использует всю свою агентуру. Но то, что происходит в США и в Великобритании важнее, чем то, что происходит в Австрии или даже во Франции.

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Андрей ПионтковскийАндрей Пионтковский
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинЭммануэль МакронНиколя Саркози
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Когда Российские промышленники поймут, что держать деньги за границей опасно, они вернут свои капиталы в Россию и это будут мощные инвестиции в экономику. Так что это на руку Путину и гражданам России. США и Великобритания - так держать.
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Махал Махалыч, ты сердишься - значит ты не прав.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
, Единственная "инвестиция" для тебя, сука - это хер ПутЕна тебе в сраку! Вот это точно уже введено!
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