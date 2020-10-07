Путин откровенно рассказал о "маленьких сладких" внуках

Obozrevatel Мир 13:12, 7.10.2020 Обновлено: 14:54, 7.10.2020

Российский президент России Владимир Путин рассказал, что получает большое удовольствие от общения со своими внуками.

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Путину" он назвал их "маленькими сладкими детишками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", – сказал он.

Путин традиционно ушел от ответа на вопрос журналиста, какая именно из дочерей является матерью его внуков, объяснив это соображениями безопасности.

"Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого не замечает", – уточнил он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядят и где сейчас живут дочки Путина.

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