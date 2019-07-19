Путин открестился от скандального плана Медведчука по Донбассу

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает деталей плана украинского политика-оппозиционера Виктора Медведчука касательно автономии Донбасса.

Об этом он сказал в интервью одиозному американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое было обнародовано пресс-службой Кремля 19 июля. Напомним, ранее Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия якобы согласны на его "план по установлению мира на Донбассе", который предусматривает создание автономного региона.

"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут на Донбассе. Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами", – заявил российский глава.

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"Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня. Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени", – уточнил Путин.

При этом он признал, что знает Медведчука долгое время и назвал его "человеком слова".

"Но у нас во многом разные позиции, разные точки зрения. Ведь господин Медведчук родился в семье человека, который был осужден во времена Советского Союза за, как говорили, националистическую деятельность. Он же родился в Сибири, где его семья, отец находились, по сути, что называется, в изгнании", – сказал Путин.

Глава РФ пояснил, что у политика "свои представления об Украине", так как той считает украинцев и россиян отдельными народами. "Я, например, считаю, что это вообще один народ", – заявил Путин.

Путин и Медведчук Радио Свобода

Отметим, ранее план Медведчука по Донбассу раскритиковал главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком. Это произошло в Санкт-Петербурге, куда украинский политик прилетел из Страсбурга.

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