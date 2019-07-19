Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Путин открестился от скандального плана Медведчука по Донбассу

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает деталей плана украинского политика-оппозиционера Виктора Медведчука касательно автономии Донбасса.

Об этом он сказал в интервью одиозному американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое было обнародовано пресс-службой Кремля 19 июля. Напомним, ранее Медведчук сообщил, что поддерживаемые РФ боевики "ДНР" и "ЛНР" и сама Россия якобы согласны на его "план по установлению мира на Донбассе", который предусматривает создание автономного региона.

"Он говорил мне что-то и о своих планах, касающихся Донбасса. Но я не знаю его деталей. Во всяком случае, мне кажется абсолютно правильным, что он призывает вести прямой диалог с людьми, которые живут на Донбассе. Потому что нет ни одного примера в новейшей истории, когда были бы урегулированы кризисные ситуации без прямого контакта между конфликтующими сторонами", – заявил российский глава.

Новости
Скандальный режиссер захотел стать родственником Путина

"Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня. Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени", – уточнил Путин.

При этом он признал, что знает Медведчука долгое время и назвал его "человеком слова".

"Но у нас во многом разные позиции, разные точки зрения. Ведь господин Медведчук родился в семье человека, который был осужден во времена Советского Союза за, как говорили, националистическую деятельность. Он же родился в Сибири, где его семья, отец находились, по сути, что называется, в изгнании", – сказал Путин.

Глава РФ пояснил, что у политика "свои представления об Украине", так как той считает украинцев и россиян отдельными народами. "Я, например, считаю, что это вообще один народ", – заявил Путин.

Путин и Медведчук

Путин и Медведчук

Радио Свобода

Отметим, ранее план Медведчука по Донбассу раскритиковал главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин провел встречу с Виктором Медведчуком. Это произошло в Санкт-Петербурге, куда украинский политик прилетел из Страсбурга.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Украина политика Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
прочёл буквально вчера первую книжку шолоховского "Тихого Дона" .... там есть эпизод -- драка казаков с xox'лами на мельнице ... и там есть мысль -- во вражде, даже ненависти, заинтересованы внешние мощные силы, которые эту вражду умело пестуют и раздувают .... прошло 100 лет ...... какую пользу можно извлечь из такой мерзости, как 5-летнее правление б@ндер кровавого хряка? .... у русских и украинцев (один это народ, чи ни, -- время покажет) на Украине была возможность разглядеть ниточки, за которые дёргают те силы, каким выгодна вражда .... надеюсь -- этот сын украинского националиста, сосланного в Сибирь (даже если у нево какие-то свои скрытые цели) -- один из многих, кто, невзирая на визг p@гуль, кто решил -- лучше напрямую разговаривать, спорить, добиваться своего и находить компромиссы, чем из-за спины науськивающего нас друг на друга нашего общего врага бросаться kakaшками
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петрова Ольга
Петрова Ольга
два старых пердуна -брехуна террориста
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel