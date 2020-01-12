Главная Новости
12 января • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Большие игры: Путин отчитался перед Эрдоганом после разговора с Меркель

993
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

Как сообщает кремлевский Telegram-канал "Пул N3", также глава страны-агрессора доложил турецкому коллеге об итогах переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Путин информировал Эрдогана по итогам прошедших переговоров с Ангелой Меркель, а также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств", – говорится в сообщении.

Новости
Статус Донбасса и "Северный поток": как Меркель стала на сторону Путина вопреки США

Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган

"РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Ангела Меркель
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
-"Решили с Меркель xoxлов в навоз в топтать, ты как не против?" -Не, гасите поганых саложеров, они все полотенца у нас в гостиницах украли и в бассейнах ссуца!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Отчитываются только президенты хрюкаины)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
вот также и Хрюнляндию обсуждмют и решают, что с недоумками делать..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги