Большие игры: Путин отчитался перед Эрдоганом после разговора с Меркель

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

Как сообщает кремлевский Telegram-канал "Пул N3", также глава страны-агрессора доложил турецкому коллеге об итогах переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжен обмен мнениями о ситуации в Ливии на основе российско-турецких договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Путин информировал Эрдогана по итогам прошедших переговоров с Ангелой Меркель, а также бесед по телефону с рядом лидеров региональных государств", – говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган "РИА Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Ливии с 00:00 воскресенья, 12 января, национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

До этого Путин и Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.

Напомним, ранее правительство Ливии просило у Турции военной поддержки "с воздуха, земли и моря", чтобы отразить наступление восточных сил на столицу страны Триполи.

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