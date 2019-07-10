Путин освободит украинских моряков? Песков дал ответ

Россия не обсуждает с Украиной освобождение украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива, а также журналиста Кирилла Вышинского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Коммерсант". Он добавил, что результатов пока нет, и ничего не происходит.

"Ситуация с удерживаемыми лицами – эта тема затрагивается на Контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", – сказал Песков журналистам в среду.

По словам Пескова, "были определенные обращения российской стороны, нотная переписка".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Путин вскоре освободит 24-х военнопленных украинских моряков, захваченных в Черном море.

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