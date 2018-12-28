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Путин останется один: России предсказали большую войну из-за США

3.1тЧитать материал на украинском

В случае выхода США из сирийской войны, Россию ждет большая война с исламистами.

Такое мнение выразил бывший советник президента США Ричарда Никсона, идеолог правого крыла Республиканской партии Патрик Джозеф Бьюкенен, передает МК.

По его словам, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о победе над ИГИЛ, хоронить террористов пока рано.

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"ИГИЛ понес большие потери, проиграл сражения, халифат разбит, его выбили из сирийского города Рагга и иракского города Мосул, считавшимися столицами халифата, и почти со всех территорий, контролируемых исламистами", — пишет Бьюкенен.

Он добавил, что после ухода США, России придется в одиночку справляться с ИГИЛ.

"Если Путин, победитель в сирийской гражданской войне, желает воевать с Аль-Каидой и ИГИЛ, последними крупными врагами Асада в Сирии, почему бы не позволить ему это?" — задается вопросом Бьюкенен.

В то же время, по его словам, больше всего после ухода США из Сирии достанется курдам.

Путин и Трамп

Путин и Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предупредил главу Турции Реджепа Эрдогана о выводе военных США из Сирии словами "это ваше" и "я ухожу".

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Сирия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Россия страна Банкрот и помойка! Путин разорил Россию и обокрал ее!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Значит, ваш брат Трамп брешет, что США победила ДАИШ и поэтому уходит из Сирии? Или бреше Падрик Бьюкенен?
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