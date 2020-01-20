Меркель занервничала: Путин отличился наглой выходкой на конференции в Берлине

Президент России Владимир Путин отличился непунктуальностью на конференции в Берлине (Германия) 19 января по урегулированию конфликта в Ливии.

Инцидент произошел после саммита во время фотографирования мировых лидеров, которые хотели сделать общее фото. Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Пул N3" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как политики уже выстроились для снимка, оставив место главе РФ, и ждут Путина. Некоторые переговариваются и оглядываются.

Путин на конференции в Берлине Telegram-канал "Пул N3"

Канцлер Германии Ангела Меркель указала на незанятое место Путина и сказала несколько слов президенту Франции Эммануэлю Макрону. Позже она пригласила Путина жестом, завидев его издалека.

Добавим, глава РФ часто позволяет себе опаздывать на международных встречах.

В конференции в Германии также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео и другие.

Более детально о результатах переговоров читайте по ссылке.

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии Telegram-канал "Пул N3"

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии Telegram-канал "Пул N3"

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна. При этом он заявил, что не ставит целью угрозы кому либо, а якобы всего лишь заботится об укреплении "обороноспособности".

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