Главная Новости
20 января • обновлено в 03:34
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Меркель занервничала: Путин отличился наглой выходкой на конференции в Берлине

943
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин отличился непунктуальностью на конференции в Берлине (Германия) 19 января по урегулированию конфликта в Ливии.

Инцидент произошел после саммита во время фотографирования мировых лидеров, которые хотели сделать общее фото. Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Пул N3" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На кадрах запечатлено, как политики уже выстроились для снимка, оставив место главе РФ, и ждут Путина. Некоторые переговариваются и оглядываются.

Новости
Путин при власти навечно? В Европе вычислили хитрые планы хозяина Кремля

Путин на конференции в Берлине

Путин на конференции в Берлине

Telegram-канал "Пул N3"

Канцлер Германии Ангела Меркель указала на незанятое место Путина и сказала несколько слов президенту Франции Эммануэлю Макрону. Позже она пригласила Путина жестом, завидев его издалека.

Добавим, глава РФ часто позволяет себе опаздывать на международных встречах.

В конференции в Германии также приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, госсекретарь США Майкл Помпео и другие.

Более детально о результатах переговоров читайте по ссылке.

 

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии

Telegram-канал "Пул N3"

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии

Путин опоздал на конференции по ситуации в Ливии

Telegram-канал "Пул N3"

Как писал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин похвастался мощью новейшего ракетного оружия, которое якобы имеет его страна. При этом он заявил, что не ставит целью угрозы кому либо, а якобы всего лишь заботится об укреплении "обороноспособности".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Германия Берлин
Теги
курьез Новости России видео фотографии политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги