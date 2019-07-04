Путин опередил Украину с визитом к Папе Римскому: стали известны "горячие" темы

Президент Российской Федерации Владимир Путин приедет на встречу с Папой Римским 4 июля.

Примечательно, что это произойдет за день до встречи католических лидеров Украины в Ватикане, сообщает Reuters.

Ожидается, что Украина, которая остается большой проблемой в отношениях между Ватиканом и Россией, станет главной темой дискуссий в официальной папской библиотеке в Апостольском дворце Ватикана.

Отмечается, что когда они в последний раз встречались в 2015 году, папа призывал Путина приложить "искренние и большие усилия" для достижения мира в Украине и помочь положить конец борьбе между украинскими правительственными силами и пророссийскими террористами на Востоке.

Путин и Папа Римский Reuters

Аргентинское агентство Tеlam сообщало, что ключевым моментом обсуждения якобы станут претензии Москвы к греко-католикам, которые активно поддерживают автокефалию Православной Церкви Украины.

Уже 5 июля Франциск проведет переговоры с высшими иерархами Украинской греко-католической церкви, стороны обсудят сложившуюся церковную ситуацию в Украине. Верховный архиепископ УГЦК Святослав заявил, что во время переговоров с понтификом украинские католики будут просить у Ватикана подтверждение статуса патриархата для церкви. Против этого выступает РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, что он поднимал вопрос объединения двух конфессий на встрече с предстоятелем УГКЦ Шевчуком.

Ранее сообщалось, что основными темами переговоров Путина и Папы станут текущая ситуация в церкви, в Украине и на Ближнем Востоке. Они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков.

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