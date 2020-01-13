Если считать самопровозглашенную республику Абхазию независимым политическим субъектом, то сегодняшняя отставка ее президента Рауля Хаджимбы в результате силового давления абхазской оппозиции и при непротивлении, а точнее сказать, содействии Кремля, означает забавную смену вех в российской политике.
Хаджимба ушёл в отставку после встречи со срочно прибывшим сегодня в Сухум помощником российского президента Владиславом Сурковым и находившимся там зам.секретаря совбеза России Рашидом Нургалиевым.
Москва после случившегося сегодня теряет право ставить под сомнение, а то даже и противодействовать смене власти на постсоветском пространстве, если она была совершена в результате массовых уличных беспорядков с применением силы. Другими словами, майданный переворот по определению перестаёт считаться нелегитимным.
Именно это происходило все последние дни в Сухуми, где толпа сторонников оппозиции, недовольная отказом ЦИК отменить итоги состоявшегося летом прошлого года второго тура президентских выборов, штурмом овладела зданием администрации президента и потребовала его отставки. Рауль Хаджимба был объявлен победителем, набрав 47,4 процента голосов против 46,2 процентов у его соперника от оппозиции Алхаса Квициния с 46,2 процентами. Оппозиция опротестовала итоги, считая, что был нарушен закон, согласно которому победитель должен был набрать более 50 процентов голосов.
Сейчас нет смысла анализировать политические позиции конкурентов. С точки зрения Кремля, и скорее всего, так оно и есть, в Абхазии не может быть лидером деятель, настроенный антироссийски. Вполне себе вассальное образование, непризнанная республика, где значительная часть населения имеет российские паспорта, а лучшая недвижимость на Черноморском берегу принадлежит издавна российской военной элите, живет практически за счёт помощи Москвы. Разумеется, никто в России, как впрочем, и в Абхазии не заинтересован в кровопролитии. Поэтому, когда Рауль Хаджимба покинул свой пост, чтобы избежать крови, его легко понять.
Здесь интереснее другое: сообщается, что среди оппозиционных активистов, участвовавших в штурме президентской администрации в Сухуме, отмечены боевики батальона "Пятнашка", воевавшие на Донбассе на стороне "ДНР". Если так, то появление в Сухуме кремлевского куратора сепаратистов, г-на Суркова, вполне естественно, кому как не ему разбираться со своими подопечными.
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