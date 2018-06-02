Путин одержал новую блестящую победу – Пионтковский

Визиты президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелыы Меркель в Россию стали важной победой для главы Кремля Владимира Путина.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, оба визита стали для президента РФ стали "блестящими информационными победами для Путина в очень тяжелой ситуации" и знаком преодоления Россией изоляции.

Новости Пионтковский назвал слабые места Путина

"Но если Меркель была довольно сдержанной во время своего визита, и от немецкой делегации нам пришла информация, что она добилась каких-то результатов на украинском направлении, чуть ли не уговорила Путина на допуск миротворцев на всю оккупированную территорию, то Макрон просто беззаветно вылизывал путинскую задницу", - подчеркнул Пионтковский.

Он также отмечает, что чудовищности ситуации добавила публикация в день встречи доклада по сбитому Boeing MH17, который официально подтвердил, что самолет на Донбассе сбили именно российские войска.

"Тогда Путин глумился над жертвами этой катастрофы, а Макрон стоял с ним рядом, хихикал и улыбался ему. Это невероятное и совершенно удивительное для меня зрелище. Ведь год назад, когда Путин приехал во Францию, ему устроили совершенно другой прием. Макрон великолепно вел себя на пресс-конференции и просто осадил Путина. Тот был униженным", - заметил он.

Также Пионтковский привел аналогию с тем, как такое же изменение в отношениях Путина с президента Франции в 2007-2012 годах Николя Саркози 10 лет назад.

"Когда Саркози только избрали, он начал с довольно резких антипутинских заявлений, критики своего предшественника Жака Ширака за угодническую политику в отношении Путина. Потом был саммит "Большой восьмерки" в Германии. И после того, как Путин посетил шатер Саркози, пред нами предстал уже другой президент Франции, который выглядел шокированным, жалко что-то лепетал и с тех пор полностью вел пропутинскую политику. Он сыграл очень полезную для Путина роль во время грузинской войны", - продолжил Пионтковский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Пионтковский заявил, что большая континентальная война России на территории Украины ускорит падение и возможный распад российского государства, тем не менее, Кремль может готовиться к ней.