Діалог президентів не призведе до відчутних результатів без відмови Путіна від агресивної політики

Очікуваним результатом зустрічі президентів Росії і Сполучених Штатів може стати подальше посилення санкцій проти кремлівського режиму. Демократи у Палаті представників американського конгресу внесли до парламенту законопроект під назвою "Захистимо Америку від російського втручання", пише Віталій Портников для Espreso.tv.

У документі пропонується, серед іншого, прямо заборонити визнання російської анексії Криму, відстежувати фінансові рахунки Путіна і запровадити нові санкції проти російських громадян і фірм.

Самі демократи називають свій проект двопартійним, проте вже ясно, що він може стати елементом серйозної політичної боротьби напередодні довиборів до конгресу. Втім, вже зараз є парламентарі-республіканці, які його підтримали. Повністю відкинути тези законопроекту республіканська більшість навряд чи зможе, тому що це буде сприйнято як негласна солідарність із російськими діями. А республіканці в конгресі налаштовані по відношенню до Росії куди більш непримиренно, ніж президент Дональд Трамп.

Тим більше, що у самій адміністрації є зустрічні пропозиції, які можуть вдарити по російським інтересам не гірше за санкції. На прохання міністра оборони Джеймса Меттіса конгрес вніс до остаточного варіанту законопроекту щодо оборонної політики положення, згідно з яким країни, готові відмовитися від закупівель російської зброї і перейти на американську, можуть виключатися з режиму санкцій.

Один з важливих критеріїв такого виключення - доказ, що країна значно знизила свою залежність від Москви. Це, звичайно, боротьба за ринки - але одночасно і боротьба за вплив, заохочення до відмови від нової російської військової техніки і зв'язків з Кремлем. І втрати від такого рішення у Москви будуть і політичні, і економічні.

Це явно не те, чого очікує Путін від своїх контактів з Трампом. Але логіка є. Діалог президентів не буде призводити до конструктивних результатів, до відмови Путіна від агресивної політики і дестабілізації сусідніх країн. Але тоді відповіддю російському президенту стане подальша протидія з боку американських інститутів влади.

А вони мають куди більш серйозні інструменти впливу, ніж "твіттер".