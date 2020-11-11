"Бледный" Путин побоялся Алиева и Эрдогана. Интервью Орешкина о войне в Карабахе и "миротворцах" РФ
"Алиев предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться"
"На территории Армении вооруженными силами Азербайджана был сбит российский вертолет. Это формальный казус белли"
"Путин не смог выполнить обязательство ОДКБ, выступил условным миротворцем. Инициатива все равно в руках азербайджанцев"
44-дневная война в Нагорном Карабахе приостановилась в ночь на прошлый вторник 10 ноября подписанием соглашения о прекращении войны между Азербайджаном, Арменией и Россией. Согласно документу, армянская сторона теряет значительные территории Нагорного Карабаха и все оккупированные районы вокруг него, а Россия вводит миротворческий контингент в составе 2 тыс. солдат. В следующие 5 лет он будет находиться вдоль линии соприкосновения.
Российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью OBOZREVATEL разложил по полочкам всю суть войны за Нагорный Карабах, кто проиграл, кто выиграл, чей же Карабах и что будет дальше.
– Путин таки решил ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах, но потянет ли Россия еще одну войну в условиях пандемии и глобального экономического кризиса?
– Путин не мог не вмешаться, в противном случае с миротворческой функцией на Южный Кавказ вошла бы Турция. Алиев (Ильхам Илиев, президент Азербайджана. – ред) предлагает вводить турецких миротворцев, чему Россия будет очень жестко сопротивляться. Песков заявил, что миротворцы только российские, но Алиев сказал, что будет какой-то смешанный миротворческий корпус. Каждая сторона конфликта продвигает свои интересы. Алиевские простые: получить больший контроль над территориями и поддержку старшего брата в лице Турции.
Если бы процесс продолжался, Алиев легко взял бы и Карабах, и вернул бы контроль над всей территорией Азербайджана. Поэтому армянская сторона была вынуждена просить перемирие, а российская – ввести миротворцев, чтобы не оставить место для Турции. В этом смысле у Путина был довольно узкий коридор возможностей, он не мог дальше оттягивать вступление в конфликт.
Он и так выступил достаточно слабо с точки зрения классической российской геополитики, потому что формально говоря, есть договор ОДКБ – Договор о коллективной безопасности в странах бывшего СНГ, членом которого является Армения. И там черным по белому написано, что нападение на любого члена ОДКБ приравнивается к нападению на всех остальных.
Поэтому Азербайджан на цыпочках обходил собственную территорию Армении. Алиев прекрасно понимал, что Путину не хочется ввязываться в эту историю из-за пандемии, кризиса... Да и вообще, победных реакций в последнее время вокруг Путина мало, не хватало ему еще одной войны. Поэтому Алиев изо всех сил старался не давать повода.
Но повод случился: на территории Армении вооруженными силами Азербайджана был сбит российский вертолет. Это формальный казус белли (формальный повод для объявления войны. – ред) – прямое нападение на члена ОДКБ. Если бы Путин последовательно исполнял его, он был бы обязан ответить объявлением войны Азербайджану, как и все члены ОДКБ.
Но Путин не хочет и не может ввязываться в войну на стороне Армении, даже при наличии формальных нарушений армянского суверенитета.
– Почему же тогда промолчали другие страны-подписанты договора?
– Их значительная часть представлена республиками Средней Азии, для которых война с Азербайджаном была бы воспринята как война с исламским миром. Неизвестно, с каким энтузиазмом отреагировали бы 20 млн российских мусульман на вмешательство в конфликт на стороне Армении и соответственно против исламского Азербайджана? Охота Киргизии, Узбекистану и Казахстану участвовать в нем со своими вооруженными контингентами? Путину совершенно не надо дразнить спящего пока исламского тигра.
Алиев хорошо понимал, что Путину никаким боком война в Карабахе сейчас не интересна и он не собирается в ней участвовать. Поэтому старался не дать оснований. Даже когда был сбит вертолет, он, чтобы не злить Россию, быстро извинился перед ней, пообещал выплатить компенсации и завел уголовное дело. После этого не вводить миротворцев для России было бы равнозначно потере лица.
– А если бы Путин не ввел миротворцев, что тогда?
– Он вынужден был что-то делать. Ведь если Азербайджан будет наступать дальше, то выиграет эту войну. Надавив на него, Путин заставил остановить победное наступление. Завоевав Шуши – исторический центр Нагорного Карабаха – Алиев пробил коридор в сторону Нахичевани вдоль иранской границы с юга. Он вернул как минимум четыре района.
Понятно, что он – победитель и в этом смысле пожинает плоды своей победы. Ему аплодируют, народ на улицах радуется, Алиев – орел в его глазах. Даже если он сейчас остановится – это не будет проявлением слабости. Это будет выглядеть как проявление благородства. И в этом смысле Алиев тоже в выигрыше.
Путин же из тех карт, которые у него были, использовал наиболее эффективно ту, которой мог распоряжаться. Он останавливает войну на сложившихся условиях: де-факто армянские войска разбиты, они отступают, а у Армении нет ресурсов для сдерживания дальнейшего продвижения Азербайджана.
– У Азербайджана есть еще мощный союзник в лице Турции, к тому же члена НАТО.
– Путин играет в сложную игру с Турцией. Она ему нужна, через Турцию он хочет протащить "Турецкий поток" (газопровод. – ред). Он играет с ней в замысловатые игры, чтобы отколоть ее от НАТО, внести раздрай в НАТО и отодвинуть Турцию от Европы. Соответственно сформировать с ней если не блок, то союзнические отношения. Это было бы в его интересах. И ссориться с Турцией ему нельзя – все последние десять лет он танцует с ней какие-то сложные танцы то в Сирии, то на нефтяном и газовом рынке, то в европейской геополитике.
Довести до реального конфликта, когда пришлось бы воевать, он тоже не мог. Ему надо было остановить это просачивание, инфильтрацию турков с помощью Азербайджана и Закавказья. Наверное, других формул у него и не было.
– Но все равно вышло как-то странно: получилось, что Договор ОДКБ не сработал в критической ситуации?
– Вышло скверно, Армения чувствует себя обманутой, а Путин отказывается выполнять функции гаранта ОДКБ. Зато он готов выступить миротворцем и Армения вынуждена согласиться, потому что других вариантов нет. Если останется в одиночестве – Азербайджан ее затопчет.
Теперь начинается второй тайм с совершенно новыми условиями. Пашинян переживает политический кризис и резко подорвал свои политические позиции в Армении. Возможно, там будут менять власть очередной раз и скорее всего в интересах Путина.
У Азербайджана же прилив патриотических чувств и ощущение правоты, что он отвоевал территорию. Поэтому Алиев или его последователи в среднесрочной перспективе будут постоянно иметь перед собой соблазн действовать жесткими военными методами. За последние полтора месяца Алиев в своих интересах продвинулся гораздо дальше, чем за тридцать лет переговоров в Минске.
– Похоже, Путин проиграл Карабах, но молчит. Со стороны Кремля не слышно никаких победоносных лозунгов в свою защиту.
– Он действительно не смог выполнить обязательство ОДКБ, выступил условным миротворцем. Инициатива все равно в руках азербайджанцев. Ведь Алиев на официальном уровне останавливает боевые действия, но никто не помешает ему партизанить наемников, боевиков или исламских фундаменталистов. А если они будут стрелять по армянам, то Алиев может сказать: "Извините, пожалуйста. Дело военное, я эту территорию не в полной мере контролирую. Это дикое поле".
Так что Путину, конечно, не очень-то хотелось туда влезать. Но не влезать он просто не мог, потому что он и так в общем-то выглядит недостаточно победоносно. Победоносно выглядит Алиев и Эрдоган. Путин имеет довольно бледный вид, но вот исходя из того, что он не может ссориться с Турцией и не хочет ссориться с Азербайджаном и тем более с мировым исламом оказался в довольно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попробовать разыграть миротворческую карту.