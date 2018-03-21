Путин объявил в России новую войну: военный эксперт пояснил суть

Сразу после победы на президентских выборах-2018 в России Владимир Путин объявил борьбу за высшие посты в РФ.

Такое мнение высказал российский журналист, военный эксперт Александр Гольц в своем блоге для "Нового времени".

"Борьба предстоит специфическая: доказывать свою полезность, предлагать программы, вываливать кучи компромата на конкурентов претенденты будут не перед российскими гражданами, а перед одним-единственным человеком – Путиным В. В." - сказано в материале.

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Началом клановой войны Гольц предлагает считать слова Путина сразу же после закрытия избирательных участков.

"Что касается председателя правительства и правительства в целом ... конечно, я об этом думаю, предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации", - подчеркнул тогда он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата заявил, что на протяжении ближайших месяцев руководство Кремля, по всей видимости, будет занято решением внутренних проблем России.