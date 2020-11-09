Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах. Видео заявления

Анастасия Шкала Мир 00:55, 10.11.2020 Обновлено: 01:05, 10.11.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.

Видео с обращением появилось на официальных каналах Кремля (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Так, глава России выделил следующие пункты:

  • полное прекращение огня начинается 10 ноября;

  • Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;

  • Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;

  • в Карабахе разместят российских миротворцев;

  • все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;

  • рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования.

Путин заявил, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

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