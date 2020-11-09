Путин объявил о введении российских миротворцев в Нагорный Карабах. Видео заявления
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.
Видео с обращением появилось на официальных каналах Кремля (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
Так, глава России выделил следующие пункты:
полное прекращение огня начинается 10 ноября;
Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях;
Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными;
в Карабахе разместят российских миротворцев;
все транспортные узлы в Карабахе разблокируются;
рассчитывает, что договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования.
Путин заявил, что достигнутые договоренности создадут условия для долгосрочного урегулирования кризиса в Карабахе в интересах обоих народов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Между Арменией, Азербайджаном и Россией подписано заявление о прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.